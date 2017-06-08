Недовольный пассажир выбросил пожилого кондуктора из трамвая в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Как пояснили в троллейбусном управлении, мужчина не желал платить за проезд, однако он всё-таки сделал это и, видимо, разозлился. По словам пассажиров, пожилой кондуктор ни с кем не конфликтовал до нападения, он обслуживал пассажиров, как вдруг недовольный пассажир набросился на работника трамвая. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. На помощь к мужчине пришли пассажиры, пишет E1.ru.