Поезд сбил пьяную женщину на станции в Екатеринбурге
8 июня 2017, 12:30Происшествия
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На ж/д станции «Уктус» в Екатеринбурге поезд сбил пьяную женщину. Она шла близко к полотну.
Сюжеты: Екатеринбург
Машинист электропоезда издалека увидел женщину, которая шла почти по путям, и начал подавать ей звуковые сигналы. Она не реагировала. Мужчина предпринял экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение.
Как пишет Е1, женщина госпитализирована. У нее не диагностировано серьезных травм.
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