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Попытка передачи запрещенных предметов на территорию режимного объекта зафиксирована в ИК-19 в Тавде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Попытка передачи запрещенных предметов на территорию режимного объекта зафиксирована в ИК-19 в Тавде

8 июня 2017, 11:15Происшествия
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