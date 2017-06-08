Попытка передачи запрещенных предметов на территорию режимного объекта зафиксирована в ИК-19 в Тавде
8 июня 2017, 11:15Происшествия
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В Тавдинской колонии через забор пытались незаконно передать сотовый телефон заключенным.
Известно, что в ИК-19 в Тавде уже не первый раз пытаются передать заключенным запрещенные предметы. На этот раз в утренние часы 5 мая на территорию колонии был переброшен сверток. Он был примотан к металлическому пруту.
При осмотре находки выяснилось, что в свертке находится телефон и зарядники к нему. Была установлена личность передавшего «посылку». Он задержан сотрудниками полиции.
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