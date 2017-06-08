Психически больной житель Невьянского района совершил 2 убийства и покушался на жизнь 7 человек

С 3 по 20 июня 2016 года 23-летним жителем Невьянского района в Екатеринбурге было совершено несколько тяжких преступлений. От действий преступника пострадали девять человек, в том числе, бабушка злоумышленника. Двое из числа пострадавших были убиты. В отношении семи были совершены действия, которые суд квалифицирует как покушение на убийство.

Во время нападений на людей молодой человек похищал имущество, деньги и личные вещи. Общая сумма причиненного ущерба составила 70 000 рублей. В одном случае преступник похитил машину ВАЗ-2110, ножом убил владельца, положил его в багажник автомобиля, а позже бросил ее в городе у здания автомойки вместе с находившимся телом убитого.

После проведения многочисленных экспертиз, в том числе, судебно-медицинской, задержанный злоумышленник был признан страдающим психическим расстройством. Вместо реального лишения свободы он был направлен на принудительное лечение.