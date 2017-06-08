Расследование убийства тагильчанки Дарьи Зембицкой завершено: дело будет передано в суд (ФОТО)
8 июня 2017, 16:55Происшествия
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Бывший муж Дарьи Зембицкой, Сергей Какшин, провалил проверку на полиграфе и признался в убийстве бывшей супруги. К настоящему времени расследование по делу завершено. Материалы расследования будут переданы в суд.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, тагильчанка Дарья Зембицкая была убита в январе 2017 года. После этого муж активно участвовал в розыске молодой мамы. Следствие по делу об убийстве завершено. Материалы расследования будут переданы в суд.
Дети Дарьи Зембицкой находятся у бабушки, Ирины Зембицкой, матери погибшей женщины. Она рассказала, что вместе с адвокатом они будут добиваться, чтобы Какшина судили не только за убийство, но и за похищение Дарьи, сообщает Е1.RU.
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Фото: Е1.RU
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