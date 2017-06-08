Трое командированных молодых мужчин задержаны по подозрению в ограблении жителя Нижнего Тагила

31 мая в центре Нижнего Тагила произошло ограбление. Мужчина, возвращаясь с работы, в 00:30 подвергся нападению. Трое мужчин шли за ним следом, а когда тагильчанин зашел во двор, один из грабителей толкнул 32-летнего мужчину, отчего тот упал.

В это время злоумышленники вырвали из рук пострадавшего сумку, где находились все его документы и деньги в сумме 1 000 рублей. Мужчина обратился в полицию, но описать внешность преступников не смог.

Сыщики просмотрели уличные камеры видеонаблюдения. На них они заметили преступную троицу. Один из них заходил в банк, где снимал деньги. Его личность сразу же удалось установить. Им оказался житель Челябинска.

Полицейские задержали его. На допросе мужчина рассказал о том, что в тот день познакомился с двумя жителями Дальнего Востока. Об их преступных намерениях он не подозревал и просто шел рядом, когда они напали на человека.

Место нахождения злоумышленников удалось установить и задержать их. Оба молодых человека 20 и 21 года ранее не были судимы. В Нижнем Тагиле они находились в командировке. Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе. В отношении них возбуждено уголовное дело.