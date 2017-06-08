Житель Нижнего Тагила украл у женщины сумку и оставил на месте преступления свой телефон (ФОТО)

Женщина, обратившаяся в полицию. рассказала, что в районе Мегамарта на улице Фрунзе незнакомый мужчина выхватил у нее из рук сумку и убежал. Там находились деньги и смартфон стоимостью 20 тысяч рублей. Жертва грабежа рассказала, что она пыталась удержать имущество, но у сумки оторвались ручки.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы в сопровождении кинологов. В скором времени сотрудники полиции обнаружили сотовый телефон, который, предположительно, выпал у злоумышленника.

Личность грабителя удалось установить. Им оказался 27-летний неработающий тагильчанин, который ранее был судим. У него при себе имелось около 7,5 тысяч рублей, тысячу из награбленного он успел потратить. А вещи, по словам задержанного, он выбросил с моста в реку.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Вероятно, он причастен к иным подобным преступлениям.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила