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Жители поселка в Свердловской области обвинили чиновника в смерти своих домашних животных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители поселка в Свердловской области обвинили чиновника в смерти своих домашних животных

8 июня 2017, 09:25Происшествия
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