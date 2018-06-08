Начальник ИК-43 в Верхотурье уволился после происшествия с убийством заключенного
8 июня, 17:45Происшествия
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Сергей Некрасов, начальник исправительной колонии № 43, которая находится в городе Верхотурье Свердловской области, подписал рапорт об увольнении после убийства заключенного.
После происшествия с убийством заключенного в ИК-43 приехала комиссия во главе с начальником ГУ ФСИН Александром Фёдоровым. В ходе проверки было выявлено множество нарушений, сообщает URA.RU. Глава пресс-службы ГУ ФСИН Александр Левченко заявил, что уход на пенсию начальника ИК-43 не освобждает его от ответственности, и все виновные будут наказаны.
Напомним, что 3 июня 2018 года в душевой комнате карантина был найден убитым вновь прибывший осужденный исправительной колонии. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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