Начальник ИК-43 в Верхотурье уволился после происшествия с убийством заключенного

После происшествия с убийством заключенного в ИК-43 приехала комиссия во главе с начальником ГУ ФСИН Александром Фёдоровым. В ходе проверки было выявлено множество нарушений, сообщает URA.RU. Глава пресс-службы ГУ ФСИН Александр Левченко заявил, что уход на пенсию начальника ИК-43 не освобждает его от ответственности, и все виновные будут наказаны.