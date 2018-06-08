От трубы загорелась крыша: подробности смерти семьи в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Установлена предварительная причина пожара, унесшего жизни семьи ночью 8 июня в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. По словам очевидцев, накануне Мария и Сергей С. со своими дочерьми 2, 4 и 10 лет истопили баню, плотно стоящую к дачному домику. Железная труба печи не была изолирована от деревянного перекрытия крыши.

Труба до сих пор очень горячая, видимо, крепко натопили баню сообщил один из пожарных после тушения.

Возможно, деревянное перекрытие крыши загорелось от раскаленной трубы, сообщает «Комсомольская правда». Огонь быстро охватил все строение. Ни местные жители, ни пожарные долго не могли войти в дом, чтобы спасти семью. Дома в садоводческом товариществе находятся близко друг к другу, почти вплотную. Возникла угроза возгорания ближайших домов.

В 2:50 было потушено открытое пламя. В 8:05 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций, информирует ГУ МЧС по Свердловской области. По рассказам очевидцев, в доме находился газовый баллон, а во дворе был припаркован автомобиль с полным бензобаком. Пожарные вытащили баллон и залили водой машину, чтобы предотвратить взрыв.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Фото: «Комсомольская правда»