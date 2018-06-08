Псковские живодёры попытались утопить трёх собак в гудроне (ВИДЕО)
8 июня, 07:05Происшествия
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Три собаки были чудом спасены из расплавленного гудрона, в котором их попытались утопить живодёры.
6 июня на заброшенном асфальтовом заводе в Пскове жители обнаружили трёх собак, которые были связаны проволокой и брошены в гудрон.
Животных удалось спасти, сообщает паблик MASH. На данный момент они находятся у волонтёров, которые борются за их жизнь.
Напомним, что в начале декабря 2017 года Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому ужесточится наказание за жестокое обращение с животными. Теперь живодерам будет грозить наказание до 5 лет лишения свободы.
Видео: MASH
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