Уголовное дело из-за гибели пациентки у больницы возбуждено в Екатеринбурге

После публикации в СМИ информации о смерти женщины на территории Центральной городской больницы №23 в Екатеринбурге факты происшествия будут изучены следственными органами .

Напомним, что 5 июня около 22:30 возле больницы №23 скончалась женщина. По информации очевидцев, приёмный покой находился в сотне метров от места происшествия, но надлежащая медицинская помощь не была оказана. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному, если это по неосторожности повлекло смерть больного». Следователи опрашивают сотрудников больницы и свидетелей.