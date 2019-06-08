Дело Ивана Голунова: что известно спустя двое суток после задержания журналиста

Многочисленные процессуальные нарушения силовиков в ходе задержания, обыска, экспертиз вынудили встать на защиту журналиста всё профессиональная сообщество. Редакция «Медузы» заявила, что Иван Голунов никогда не был связан с наркотиками, а дело против него сфабриковано из-за его нашумевших антикоррупционных расследований. Несмотря на огромный резонанс полиция продолжает вести себя закрыто, выдает всё новые факты, противоречащие друг другу, и пытается засекретить данные о расследовании. TagilCity.ru рассказывает, что известно СМИ о деле Голунова спустя двое суток после его задержания.

6 июня днем Иван Голунов шел на рабочую встречу с коллегой по Цветному бульвару в Москве. Примерно в 14:40 к нему подбежали двое мужчин в «гражданском», и объявили, что он задержан. На просьбу представиться они ответили: «А ты не догадываешься? Уголовный розыск!». После Ивану заломали руки, надели наручники и отвели в автомобиль, рассказал Голунов на допросе. Уже в машине, после требования журналиста об адвокате, полицейские показали удостоверения: задержание провели Роман Филимонов и Дмитрий Кожанов. Один из сотрудников достал у журналиста телефон и потребовал разблокировать — он отказался.

В управление внутренних дел по Западному административному округу Иван Голунов оказался не позднее 15:40. Приехал понятой с марлевой повязкой на лице, один из полицейских поприветствовал его: «Привет, Сергей, болеешь, что ли?». Иван опять требовал адвоката. Полицейские отказались объяснив, что будут проводить «принудительный досмотр», для которого защитник не требуется. Голунова осмотрели. Во время осмотра рюкзак Ивана лежал на стуле, и он часто терял его из виду. В рюкзаке, поверх всех вещей, полицейские нашли пакет с пятью шарикам внутри. На экспертизе пакета обнаружили 3,56 грамма наркотика мефедрона (N-метилэфедрон — согласно заключению).

Журналиста отвезли на медицинское освидетельствование. Там он опять попросил адвоката и схватился за стул, его начали тянуть и уронили. Его тащили по полу.

Я оцарапал кисть правой руки, когда меня тащили. Внизу лестницы я лежал на земле, меня волокли, и [сотрудник полиции по имени] Максим надавил мне ногой на грудь. Другой сотрудник по имени Максим ударил меня кулаком в щеку, рассказал Голунов на допросе.

Пресс-служба ГУВД Москвы заявили, что сообщения об избиении журналиста «не соответствуют действительности».

7 июня в 3:50 утра был оформлен протокол задержания, тогда же возбудили уголовное дело. Ивана подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В материалах дела сказано, что в неустановленное время, в неустановленном месте Голунов купил у неустановленного следствием лица пять свертков с наркотиками, чтобы потом перепродать. «Однако довести преступление до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан», — считает следствие.

7 июня примерно в семь утра следователь Игорь Лопатин позвонил подруге Ивана Светлане Рейтер из «Русской службы Би-би-си».

На заднем плане я слышала Ваню. Он сказал: «Всех поздравляю. Система работает прекрасно. Было две топорные попытки мне подкинуть наркотики». Он сказал это очень спокойным голосом, рассказала Рейтер.

И только тогда к Голунову отправился адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай. Допрос журналиста в присутствии адвоката начался в 6:55 7 июня. Полицейские отказались вызывать скорую помощь, для фиксации следов побоев на теле Ивана, рассказал его адвокат.

Иван заявил, что наркотики не его, и вину он не признаёт. Взять смывы рук и срезы ногтей на наличие наркотика полиция отказалась, хотя позднее пресс-служба ГУ МВД Москвы заявили, что Голунов отказался сам.

Также были проведены обыски в квартире Голунова, где полицейские якобы обнаружили «три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». Тогда же против журналиста возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков.

Иван мне также пояснил, что, когда его привезли к квартире для обыска, он минут 20–30 находился в машине с сотрудниками полиции. <…> Ключи [от квартиры] у него изъяли в момент задержания, то есть у сотрудников полиции было минут 20–30, чтобы зайти в квартиру и сделать там все что угодно,— прокомментировал обыски адвокат Джулай.

В 12:57 пресс-служба полиции опубликовала фотографии, которые «сделаны при обыске жилища подозреваемого — в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых». Но знакомые Ивана заметили, что лишь один из опубликованных снимков был сделан в квартире Голунова.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков опубликовали открытое письмо в поддержку Ивана, где заявили о его невиновности:

Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял», — подчеркнул Колпаков. По их мнению, Ивана Голунова преследуют в связи с его журналистской деятельностью. Также они высказали намерение доказать невиновность Ивана и найти «по чьей воле преследуют Ваню.

Ивана Голунова поддержало большое количество журналистов и публичных личностей. В их числе: глава СПЧ Михаил Федотов, журналисты Леонид Парфенов, Владимир Познер, Юрий Дудь, Алексей Венедиктов, Тина Канделаки, Ксения Собчак и многие другие.

В 16:18 пресс-служба МВД Москвы призналась, что лишь одна фотография сделана в квартире Ивана Голунова, а остальные, «сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный».

7 июня примерно с 16:00 по всей стране начались одиночные пикеты в поддержку журналиста. В Москве, в числе задержанных были Илья Азар, Виктор Шендерович, Александра Поливанова, Григорий Туманов, Виктория Ивлева. Всех задержанных увезли для составления протокола, но в итоге просто отпустили. Позднее протоколы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия составили на других задержанных: муниципального депутата Басманного района Виктора Котова, журналиста Владимира Хейфеца, активистов Дарью Полюдову, Даниила Шадымова и Алексея Климишина. На момент данной публикации пикеты продолжаются по всей стране.

8 июня Ивану предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Ожидалось, что 8 июня в Никулинском суде Москвы пройдет заседание, на котором журналисту будет избрана мера пресечения. По данной статье УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Во время следственных действий в субботу Голунову стало плохо, приехавшие сотрудники скорой помощи заявили, что у Ивана подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Врачи настаивали на госпитализации, но сотрудники полиции отказали. Позже, после рекомендации второй бригады скорой, полиция всё-таки согласилась и Ивана отвезли в больницу для проведения обследования.

Адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что следствие будет просить суд о продлении срока предварительного задержания. Возможно, суд по мере пресечения (следствие будет просить арест) состоится всё же сегодня.