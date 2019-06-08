В Свердловской области загорелась исправительная колония
Вчера, 21:51ПроисшествияФото: Пресс-центр Главного управления МЧС России
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В исправительной колонии № 8 в посёлке Гари произошёл пожар. Общая площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров, сообщает Znak.
Сообщение о пожаре поступило утром 8 июня. Загорелись помещения промышленной площадки колонии, сильнее всего огонь распространился на цех деревообработки. Для ликвидации огня прибыли 16 единиц спецтехники и более 50 человек личного состава. Вертолёты МИ-8 МЧС за время тушения сбросили на очаги пламени 70 тонн воды, всего спасатели боролись с огнём в течение пяти часов.
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На данный момент пожарные проливают сгоревшие конструкции, пострадавших нет. Специалистам предстоит установить причины пожара.
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Видео: 5-tv.ru
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