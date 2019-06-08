В Свердловской области загорелась исправительная колония

Сообщение о пожаре поступило утром 8 июня. Загорелись помещения промышленной площадки колонии, сильнее всего огонь распространился на цех деревообработки. Для ликвидации огня прибыли 16 единиц спецтехники и более 50 человек личного состава. Вертолёты МИ-8 МЧС за время тушения сбросили на очаги пламени 70 тонн воды, всего спасатели боролись с огнём в течение пяти часов.