Екатеринбурженка несколько раз стала жертвой мошенников и лишились 2,8 млн рублей
Сегодня, 14:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге 43-летняя местная жительница несколько раз перевела деньги мошенникам, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали изданию в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, горожанка лишилась 2,8 миллионов рублей.
Несколько лет назад ей впервые позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Тогда женщина продиктовала свои данные, а также код, пришедший ей в смс. В результате она лишилась 100 тысяч рублей с банковской карты.
После этого в результате подобных действий женщина лишилась еще миллиона рублей. Через неделю ей позвонили неизвестные и попросили помощи в поисках нехороших людей, пытавшихся украсть деньги. Женщина согласилась и оформила онлайн-кредит, а затем перевела средства на «безопасные счета».
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители разыскивают подозреваемых.
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