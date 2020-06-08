Екатеринбурженка несколько раз стала жертвой мошенников и лишились 2,8 млн рублей

Как рассказали изданию в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, горожанка лишилась 2,8 миллионов рублей.

Несколько лет назад ей впервые позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Тогда женщина продиктовала свои данные, а также код, пришедший ей в смс. В результате она лишилась 100 тысяч рублей с банковской карты.

После этого в результате подобных действий женщина лишилась еще миллиона рублей. Через неделю ей позвонили неизвестные и попросили помощи в поисках нехороших людей, пытавшихся украсть деньги. Женщина согласилась и оформила онлайн-кредит, а затем перевела средства на «безопасные счета».