На Урале поезд сбил коляску с годовалым ребенком. Мать была пьяна

По версии следователей, 6 июня женщина, находясь в алкогольном опьянении, переходила с коляской, в которой находился ребенок, железнодорожные пути. При этом сделала она это в месте, где нет оборудованного перехода. Проходивший мимо поезд сбил коляску, и годовалый ребенок скончался от полученных травм.