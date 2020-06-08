На Урале поезд сбил коляску с годовалым ребенком. Мать была пьяна
Сегодня, 19:54ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР
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В Тугулымском районе в отношении 31-летней матери годовалого ребенка возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.
По версии следователей, 6 июня женщина, находясь в алкогольном опьянении, переходила с коляской, в которой находился ребенок, железнодорожные пути. При этом сделала она это в месте, где нет оборудованного перехода. Проходивший мимо поезд сбил коляску, и годовалый ребенок скончался от полученных травм.
На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В феврале в Качканаре поезд насмерть сбил 12-летнего ребенка, который переходил пути по оборудованному переходу.
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