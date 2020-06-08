В Екатеринбурге двое неизвестных в масках напали на пресс-секретаря гордумы
Сегодня утром, 8 июня, на пресс-секретаря гордумы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина было совершено нападение, сообщает Ура.ру.
Егоркин связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.
Он рассказал изданию, что при выходе из подъезда на него напали двое в масках и капюшонах.
Один начал бить, я попытался вырваться, но за кустами был второй. В итоге я упал. Били в основном по телу, по почкам. После этого они убежали. Когда они меня били, звучали претензии к моей работе, рассказал Егоркин.
Он отметил, что ранее ему уже не раз поступали угрозы.
Пресс-секретарь обратился с заявлением в полицию, а также прошел медицинскую экспертизу. Пока он не знает, получил ли серьезные травмы, но почки болят.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу изданию рассказали, что по данному факту проводится проверка, а также осуществляется поиск возможных очевидцев произошедшего. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.