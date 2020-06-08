В Екатеринбурге двое неизвестных в масках напали на пресс-секретаря гордумы

Егоркин связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

Он рассказал изданию, что при выходе из подъезда на него напали двое в масках и капюшонах.

Один начал бить, я попытался вырваться, но за кустами был второй. В итоге я упал. Били в основном по телу, по почкам. После этого они убежали. Когда они меня били, звучали претензии к моей работе, рассказал Егоркин.

Он отметил, что ранее ему уже не раз поступали угрозы.

Пресс-секретарь обратился с заявлением в полицию, а также прошел медицинскую экспертизу. Пока он не знает, получил ли серьезные травмы, но почки болят.