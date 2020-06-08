В Екатеринбурге микроавтобус столкнулся с легковушкой и врезался в толпу пешеходов

Очевидцы рассказали, что столкнулись два автомобиля, две женщины лежат на асфальте без сознания, на месте работают четыре кареты скорой помощи.

По предварительной информации, Fiat Ducato и Hyundai Accent столкнулись на перекрёстке. Fiat отбросило на пешеходов, которые начали переходить дорогу.