В Екатеринбурге микроавтобус столкнулся с легковушкой и врезался в толпу пешеходов
Сегодня, 21:43ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка произошло ДТП, в котором пострадали три человека, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что столкнулись два автомобиля, две женщины лежат на асфальте без сознания, на месте работают четыре кареты скорой помощи.
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По предварительной информации, Fiat Ducato и Hyundai Accent столкнулись на перекрёстке. Fiat отбросило на пешеходов, которые начали переходить дорогу.
Один пострадавший находится в состоянии средней тяжести, а две женщины в тяжелом состоянии были госпитализированы.
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