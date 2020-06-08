В Екатеринбурге умерла пострадавшая в ДТП с микроавтобусом женщина

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46-летняя екатеринбурженка, которая пострадала при столкновении двух автомобилей, скончалась в больнице, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее сообщалось о трёх пострадавших. Все они получили тяжёлые травмы. Очевидцы пояснили, что женщины лежали на асфальте без сознания.
В ГИБДД рассказали, что о характере травм, полученных умершей, будет известно после проведения экспертизы.
ДТП произошло сегодня в центре Екатеринбурга. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и врезался в людей, которые приходили в этот момент дорогу.
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