В Екатеринбурге умерла пострадавшая в ДТП с микроавтобусом женщина

Ранее сообщалось о трёх пострадавших. Все они получили тяжёлые травмы. Очевидцы пояснили, что женщины лежали на асфальте без сознания.

В ГИБДД рассказали, что о характере травм, полученных умершей, будет известно после проведения экспертизы.