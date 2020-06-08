В Нижнем Тагиле безработный мужчина за месяц ограбил пять садовых домиков

В дежурную часть отдела полиции № 16 обратилась пенсионерка, у которой из загородного дома была похищена бензопила. После наступления дачного сезона, хозяйка приехала на участок и обнаружила пропажу: окна в доме разбиты, электроинструмент отсутствует.

После инцидента сотрудники полиции провели иск по ранее судимым гражданам. В ходе мероприятия выяснилось, что 39-летний безработный житель Тагилстроевского района имеет в распоряжении многообразный ассортимент украденных инструментов.

По словам начальника отдела полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» подполковника юстиции Анны Антоновой, за один месяц мужчина сумел вынести электротехнику из пяти садовых домов на общую сумму более шестидесяти тысяч рублей.