В Нижнем Тагиле безработный мужчина за месяц ограбил пять садовых домиков
С начала весны в полицию Нижнего Тагила стали поступать заявления о хищении имущества из построек коллективных садов на территории Ленинского района, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
В дежурную часть отдела полиции № 16 обратилась пенсионерка, у которой из загородного дома была похищена бензопила. После наступления дачного сезона, хозяйка приехала на участок и обнаружила пропажу: окна в доме разбиты, электроинструмент отсутствует.
После инцидента сотрудники полиции провели иск по ранее судимым гражданам. В ходе мероприятия выяснилось, что 39-летний безработный житель Тагилстроевского района имеет в распоряжении многообразный ассортимент украденных инструментов.
По словам начальника отдела полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» подполковника юстиции Анны Антоновой, за один месяц мужчина сумел вынести электротехнику из пяти садовых домов на общую сумму более шестидесяти тысяч рублей.
Часть инструментов возвращена владельцам. Расследование дела завершено и передано в суд. На данный момент обвиняемый находится в следственном изоляторе.