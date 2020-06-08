В Нижнем Тагиле у пенсионерки похитили забытую ей в парке сумку с телефоном внутри

Женщина забыла свою сумку на одной из скамеек, когда прогуливалась по набережной пруда, находящейся по улице Горошникова. Она пояснила, что вспомнила о сумке, вернулась назад, но ее уже не было. За помощью пенсионерка обратилась в полицию. Общая сумма украденного составила 28 тысяч рублей.