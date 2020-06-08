В Нижнем Тагиле у пенсионерки похитили забытую ей в парке сумку с телефоном внутри
Вчера, 7 июня, в полицию обратилась 71-летняя женщина с заявлением о краже сумки с документами, личными вещами, пятью тысячами рублей и телефоном внутри, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Женщина забыла свою сумку на одной из скамеек, когда прогуливалась по набережной пруда, находящейся по улице Горошникова. Она пояснила, что вспомнила о сумке, вернулась назад, но ее уже не было. За помощью пенсионерка обратилась в полицию. Общая сумма украденного составила 28 тысяч рублей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).
В ходе расследования оперативниками были просмотрены записи камер наблюдения. В результате были установлены подозреваемые лица. Ими оказались две женщины, подобравшие сумку.
Опознавших женщин по снимкам или располагающих информацией об их местонахождении, просят обратиться в отдел полиции № 16 по телефону (3435)97-64-02 или по телефону 02 (102 с любого оператора мобильной связи).