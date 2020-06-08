В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в краже 1,5 тысяч респираторов с НТМК

Сообщение о преступлении поступила в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское». В ночное время двое мужчин взломали склад, затем похитили имущество на сумму более 450 тысяч рублей.

При осмотре места происшествия была обнаружена спортивная сумка с инструментами для взлома, 27 коробок, спрятанных в кустах недалеко от забора. Раскрытие дела находилось под контролем руководителя местной полиции полковника Ибрагима Абдулкадырова.

По итогу оперативно-розыскного дела задержано двое работников предприятия в возрасте 26 и 27 лет. Преступники пояснили, что мотивом к противозаконному действию стал возможный заработок продажи респираторов.

Источник TagilCity.ru сообщил, что кража произошла на территории НТМК.