12 раз за сутки выезжали на «пуховые» пожары огнеборцы в Нижнем Тагиле

12 раз за сутки выезжали на «пуховые» пожары огнеборцы в Нижнем Тагиле
12 раз за сутки выезжали на «пуховые» пожары огнеборцы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:18ПроисшествияФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
12 раз за сутки выезжали пожарные на тушение тополиного пуха в Нижнем Тагиле, сообщает отдел надзорной деятельности.

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе сохраняется пожароопасная обстановка из-за тополиного пуха. Он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Так как он скапливается везде, огонь может добраться по пуху до жилых построек и автомобилей.

Самый большой пожар за 7 июня произошел на улице Шевченко, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На улице Металлургов пух разгорелся на площади 350 квадратных метров, а на улице Садоводов — на 300 квадратных метрах.

Чаще всего источником возгорания служат непотушенные окурки и спички, огневые работы или дети, которые поджигают пух ради забавы.

Напомним, в Екатеринбурге проводится проверка после пожара в парке Маяковского. Посетители были эвакуированы из-за горящего пуха на площади один гектар.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
МЧСпожартопольНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы