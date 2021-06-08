Полицейский покончил с собой на дежурстве в Екатеринбурге

Во время дежурства сотрудник ППС одного из отделов полиции Екатеринбурга отошел в лес и выстрелил. По словам коллег, полицейский был игроманом и накопил много долгов, а также переживал из-за неразделенной любви.

Во время происшествия сотрудник полиции был на дежурстве вместе с напарниками в районе переулка Базовый. Мужчина отошел в лес и там выстрелил в себя. Инцидент случился за гипермаркетом «Леруа Мерлен» вечером в понедельник 7 июня. Напарники услышали хлопок от выстрела из табельного и прибежали. Неразделенная любовь, пояснил источник Е1. У стража правопорядка нашли записку, в которой он написал, что его поступок не связан со служебной деятельностью. В данный момент по факту самоубийства в полиции начали служебную проверку. Удостоверение погибшего сотрудника, его табельное оружие и боеприпасы изъяты и приобщены к материалам проверки. Ее проводит Управление по работе с личным составом и подразделение собственной безопасности главка МВД Свердловской области, сообщил начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых. Доследственная проверка организована и в СКР. Тело мужчины передано на судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти полицейского. Напомним, под арестом до 29 июля оставлен стрелок из Екатеринбурга Сергей Болков. Вечером 30 мая он устроил стрельбу из карабина с балкона своей квартиры и ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Под арестом до 29 июля оставлен стрелок из Екатеринбурга Сергей Болков

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