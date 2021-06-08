Мужчина с зажигалкой-пистолетом напугал посетителей магазина в Каменске-Уральском

Мужчина с зажигалкой-пистолетом напугал посетителей магазина в Каменске-Уральском
Мужчина с зажигалкой-пистолетом напугал посетителей магазина в Каменске-Уральском
Сегодня, 16:47ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина забежал в магазин Каменска-Уральского с предметом, похожим на пистолет, и напугал посетителей и продавцов.

В магазин «Купеческий» на улице Октябрьская, 23 забежал мужчина. Он начал выражаться нецензурной бранью и угрожал людям предметом, похожим на пистолет.

50-летний дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции. На него составлен административный протокол за хулиганство. Пистолет оказался игрушечным, это была зажигалка. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, пишет KU66.ру.

Напомним, 8 июня один человек пострадал в результате стрельбы во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге. По словам очевидцев, причиной стал конфликт на дороге. Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него травматический пистолет.

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Свердловская областьКаменск-Уральскиймагазинпистолет
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