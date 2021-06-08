Находящийся в федеральном розыске вооружённый тагильчанин задержан

В Нижнем Тагиле силовиками в ходе спецоперации был задержан уголовник в одной из квартир на улице Энтузиастов, где он жил последние несколько лет, скрываясь от правосудия. Его нашли прячущимся в шкафу, держащим наготове сразу два оружия.
При нём оказались охотничье ружьё и заряженный травматический пистолет, который мужчина переделал под боевой. Но воспользоваться ими он не успел, его нашли и обезоружили.
За плечами преступника уже есть срок за совершение убийства, а в розыске он находился за незаконное хранение оружия, пишет Е1.
Рецидивисту теперь грозит новый срок. Помимо хранения (ст. 222 УК РФ) на него возбудили уголовное дело, расследованное в отделе полиции № 16, и по незаконному изготовлению оружия (ст. 223 УК РФ).