Находящийся в федеральном розыске вооружённый тагильчанин задержан

В одной из квартир Нижнего Тагила полиция задержала преступника, который 4 года находился в федеральном розыске. В качестве силовой поддержки к операции привлекался ОМОН.

В Нижнем Тагиле силовиками в ходе спецоперации был задержан уголовник в одной из квартир на улице Энтузиастов, где он жил последние несколько лет, скрываясь от правосудия. Его нашли прячущимся в шкафу, держащим наготове сразу два оружия. При нём оказались охотничье ружьё и заряженный травматический пистолет, который мужчина переделал под боевой. Но воспользоваться ими он не успел, его нашли и обезоружили. За плечами преступника уже есть срок за совершение убийства, а в розыске он находился за незаконное хранение оружия, пишет Е1. Рецидивисту теперь грозит новый срок. Помимо хранения (ст. 222 УК РФ) на него возбудили уголовное дело, расследованное в отделе полиции № 16, и по незаконному изготовлению оружия (ст. 223 УК РФ).

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter