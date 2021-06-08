Организован объезд по лесной дороге: большегруз снес пешеходный мост под Челябинском

Самосвал с поднятым кузовом зацепил и уронил пешеходный мост под Челябинском рано утром 8 июня. При обрушении часть конструкции упала на автомобиль с опасным грузом на борту.

Авария с участием большегруза произошла на 254 километре автодороги «Курган-Челябинск-Омск» около 05.00 во вторник, 8 июня. По данным ГИБДД, прибывшим на место происшествия, железную конструкцию снес самосвал с поднятым кузовом, сообщает портал «Курс дела». В результате надземный переход упал на дорогу, перегородив движение автотранспорта. Кроме того, в момент падения, часть моста зацепила другой грузовой автомобиль, перевозящий опасный груз в цистерне. Никто из водителей и пешеходов не пострадал. Для автомобилистов организованы объездные пути по лесным дорогам. В данный момент на месте ДТП работают спецслужбы. Напомним, вечером 24 апреля пешеходный мост упал под Екатеринбургом и парализовал движение на ЕКАД. В результате обрушения конструкции никто не пострадал. Пешеходный мост упал под Екатеринбургом и парализовал движение на ЕКАД

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