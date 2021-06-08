Пожары из-за тополиного пуха полыхают в Верхней Салде

Пожары из-за тополиного пуха полыхают в Верхней Салде
Пожары из-за тополиного пуха полыхают в Верхней Салде
Сегодня, 13:13ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Из-за горящего тополиного пуха огнеборцы ежедневно выезжают на тушение пожаров в Верхней Салде.

Так, например, 6 июня сотрудники МЧС выезжали на такие вызовы восемь раз. Огонь перекидывался на лежащий рядом мусор и сухостой, была угроза дальнейшего распространения огня. В большинстве случаев пух загорается не сам, его сознательно поджигают, пишет VSalde.

Местных жителей волнует эта проблема, они активно обсуждают пожары, а также аллергию от тополиного пуха в комментариях. Многие недовольны работой администрации Верхней Салды.

Весь город в пухе тополином, а они вместо того чтобы эти самые тополя опилить по зиме, какие-то откровенные глупости говорят, пишет один из подписчиков.

Другой салдинец ему ответил, что тополя выделяют кислорода намного больше, чем другие деревья, поэтому их надо правильно кронировать.

Никто от пуха ни умер, а от рака лёгких, например, очень даже. Убирать в городе надо сухостой и мусор, деревья кронировать грамотно и высаживать мужские особи тополя, пояснил местный житель.

Один из подписчиков отметил, что тополиный пух не вызывает аллергию сам по себе, а только переносит пыльцу растений.

Он цепляет на себя уличную пыль, отходы большого города. Вот на что аллергия может быть. Надо город прибирать. написал салдинец.

Напомним, 7 мая в парке Маяковского в Екатеринбурге посетители были эвакуированы из-за горящего тополиного пуха. Площадь возгорания составила один гектар, на месте работали пять единиц спецтехники. Прокуратура и сотрудники МЧС организовали проверку соблюдений требований противопожарного законодательства сотрудниками парка.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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