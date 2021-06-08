Соседи разбили лобовое стекло автомобиля многодетной семьи из Нижнего Тагила

Неизвестные бросили бутылку шампанского с балкона на автомобиль, припаркованный во дворе дома на улице Валегинская, 5 в Нижнем Тагиле. В результате у машины разбито лобовое стекло.

27 мая машина стояла на парковке напротив подъезда, в 6.30 утра сработала сигнализация. Я сразу разбудила мужа, он выскочил на балкон. Внизу гулял мужчина с собакой, но он не увидел, откуда прилетела бутылка. Он сначала подумал, что это сделали мы, потому что на балконах больше никого не было, кинувшие быстро спрятались, рассказала редакции TagilCity.ru владелица автомобиля Дарья. Она пояснила, что бутылка была пустая из-под дешевого шампанского. На место происшествия приезжала полиция, но бутылку правоохранители не изъяли. 28 мая мы подали заявление в полицию, после этого с нами связался участковый и сказал, что нашим делом занимаются. А после выходных он перестал брать трубку и отвечать в мессенджерах, рассказала Дарья. Тагильчанка пояснила, что сама ходила с опросом по соседям, однако все наотрез отказывались от произошедшего. Нам пришлось срочно ремонтировать машину, лобовое разбилось вдребезги. Осколки попали не только в салон, но и воздуховод, то есть в машине нельзя включать ни кондиционер, ни печку. А у нас трое детей, тем более у двоюродного брата свадьба была, без автомобиля никак. Стекла также разлетелись на капот, но не сильно поцарапали его, обошлось без ремонта, пояснила пострадавшая. По ее словам, ремонт обошелся в 23 тысячи рублей - для этой многодетной семьи это достаточно большая сумма. Теперь Дарья ждет результатов проверки и надеется на то, что виновные будут найдены. Она просит связаться с ней возможных свидетелей происшествия (контакты девушки есть в редакции). Фото: TagilCity.ru Участковый связался с пострадавшими. Там девятиэтажный дом, жителей много, он всех обходит. Проверка проводится и устанавливаются личности, которые скинули бутылку, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МВД «Нижнетагильское». Напомним, в середине апреля в Нижнем Тагиле на припаркованный «Мерседес» рухнул кусок штукатурки с балкона на улице Дзержинского, 30. По словам пострадавшей владелицы, местные жители опасаются, что ситуация может повториться. Несмотря на то, что дом был капитально отремонтирован пять лет назад, соседние балконы также находятся в неудовлетворительном состоянии. Штукатурка рухнула на припаркованный «Мерседес» с дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

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