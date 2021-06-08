Тонувшую 9-летнюю девочку на водоеме в Тагилстроевском районе спасли очевидцы

9-летняя девочка, не умеющая плавать, чуть не утонула в парке НТМК в Нижнем Тагиле в воскресенье 6 июня. Из воды ее вытащил один из очевидцев.

Маленькая тагильчанка ушла гулять в Парк культуры и отдыха Металлургов вместе с приятелем и его младшим братом 6 июня. Находясь у водоема, дети решили искупаться. Ребята постарше зашли в воду, в то время как маленький мальчик остался ждать их на берегу. Не умевшую плавать девочку сбило с ног течением, и она начала захлебываться. Быстро среагировали очевидцы, вызвали скорую, а один мужчина тут же вытащил ребенка из воды и делал искусственное дыхание до приезда медиков, рассказали подробности в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». В городском отделе полиции № 19 по данному инциденту организовали проверку. По ее итогам родители детей привлечены к административной ответственности. Они пояснили стражам правопорядка, что были уверены в том, что дети гуляют во дворе. В данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает. Напомним, в целях профилактики несчастных случаев на водоемах Нижнего Тагила проходят полицейские рейды. Стражи правопорядка объясняют правила безопасности как взрослым, так и детям. Рейды на водоемах проходят в Нижнем Тагиле

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