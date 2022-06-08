8-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в деревне под Сысертью

В результате ребенок получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушиб легких. Бригада Центра медицины катастроф доставила его в Екатеринбург, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Отец ребенка сообщил, что приехал с ним в деревню и припарковался возле обочины. Мальчик вышел из машины и пошел в магазин. Когда он перебегал дорогу, то не заметил иномарку. При этом светоотражающие элементы у него на одежде отсутствовали.
Сам водитель Citroën Jumpy был проверен на состояние опьянения. Он был трезв.
Данные о происшествии переданы в подразделение ПДН для проведения беседы с родителями мальчика.