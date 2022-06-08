8-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в деревне под Сысертью

Отец ребенка сообщил, что приехал с ним в деревню и припарковался возле обочины. Мальчик вышел из машины и пошел в магазин. Когда он перебегал дорогу, то не заметил иномарку. При этом светоотражающие элементы у него на одежде отсутствовали.