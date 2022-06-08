8-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в деревне под Сысертью

8-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в деревне под Сысертью
8-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в деревне под Сысертью
Сегодня, 08:16ПроисшествияИрина КириловаФото: ГИБДД по Свердловской области
Восьмилетний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса Citroën Jumpy. Авария произошла в деревне Шайдурово под Сысертью 7 июня вечером.

В результате ребенок получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушиб легких. Бригада Центра медицины катастроф доставила его в Екатеринбург, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Отец ребенка сообщил, что приехал с ним в деревню и припарковался возле обочины. Мальчик вышел из машины и пошел в магазин. Когда он перебегал дорогу, то не заметил иномарку. При этом светоотражающие элементы у него на одежде отсутствовали.

Сам водитель Citroën Jumpy был проверен на состояние опьянения. Он был трезв.

Данные о происшествии переданы в подразделение ПДН для проведения беседы с родителями мальчика.

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