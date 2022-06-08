Бывший консул Сейшельских островов предстанет перед судом в Екатеринбурге

По информации главы пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, фигурантами дела являются 37-летняя женщина и ее 44-летний муж (бывший консул Сейшельских островов).
Известно, что с 2016 по 2018 год обвиняемые провели порядка 50 банковских операций на заграничные фирмы, находящиеся в Чехии и Болгарии. Деньги переводились в долларах и евро. В переводе на рубли это около 160 миллионов. Таким образом был причинен ущерб валютному рынку России.
Для воплощения в жизнь своей задумки супруги заключали договора и турагенством и другими иностранными фирмами.
Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме,рассказал Горелых.
Материалы дела уже отправлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемых ждет до 10 лет лишения свободы.