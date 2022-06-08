Бывший консул Сейшельских островов предстанет перед судом в Екатеринбурге

Бывший консул Сейшельских островов предстанет перед судом в Екатеринбурге
Бывший консул Сейшельских островов предстанет перед судом в Екатеринбурге
Сегодня, 13:44ПроисшествияФото: 1MI

Бывший почетный консул Сейшельских островов предстанет перед судом в Екатер

Экс почетного консула Сейшельских островов будут судить в Екатеринбурге за незаконные переводы средств за рубеж в особо крупном размере.

По информации главы пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, фигурантами дела являются 37-летняя женщина и ее 44-летний муж (бывший консул Сейшельских островов).

Известно, что с 2016 по 2018 год обвиняемые провели порядка 50 банковских операций на заграничные фирмы, находящиеся в Чехии и Болгарии. Деньги переводились в долларах и евро. В переводе на рубли это около 160 миллионов. Таким образом был причинен ущерб валютному рынку России.

Для воплощения в жизнь своей задумки супруги заключали договора и турагенством и другими иностранными фирмами.

Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме,рассказал Горелых.

Материалы дела уже отправлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемых ждет до 10 лет лишения свободы.

Сюжеты:
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