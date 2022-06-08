Бывший консул Сейшельских островов предстанет перед судом в Екатеринбурге

Известно, что с 2016 по 2018 год обвиняемые провели порядка 50 банковских операций на заграничные фирмы, находящиеся в Чехии и Болгарии. Деньги переводились в долларах и евро. В переводе на рубли это около 160 миллионов. Таким образом был причинен ущерб валютному рынку России.