Двухметровый забор украден в Нижнем Тагиле

Двухметровый забор украден в Нижнем Тагиле
Двухметровый забор украден в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:06ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Тагильские злоумышленники украли половину забора, установленного на стройке. Забор они выносили ночью.

В Нижнем Тагиле в ночь с 11 на 12 мая злоумышленники украли 180 листов двухметрового забора на 216 тысяч рублей без стоимости установки конструкции. Об этом рассказал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Он рассказал, что на данном месте располагается стройка. С нее украли около половины забора. Охраны и видеонаблюдения там не было. Вблизи имеются гаражи, где есть уличные камеры. Однако на этих записях из-за темноты лица злоумышленников тяжело разобрать.

Заявление о краже подано в полицию.

Напомним, что это не единичный случай кражи металлолома в регионе. Например, в Березовском группа циган ворвалась во двор пожилого гражданина, чтобы вынести металл. Действо увидел сосед мужчины и попытался воспрепятствовать краже, за что был избит.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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