Двухметровый забор украден в Нижнем Тагиле

Он рассказал, что на данном месте располагается стройка. С нее украли около половины забора. Охраны и видеонаблюдения там не было. Вблизи имеются гаражи, где есть уличные камеры. Однако на этих записях из-за темноты лица злоумышленников тяжело разобрать.