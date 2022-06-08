Экс-инспектору полиции назначили три года тюрьмы за смертельное ДТП в Кушве

Экс-инспектору полиции назначили три года тюрьмы за смертельное ДТП в Кушве
Экс-инспектору полиции назначили три года тюрьмы за смертельное ДТП в Кушве
Сегодня, 14:27ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Кушве вынесли приговор виновнику ДТП, в результате нарушения которым ПДД погибла пожилая женщина-пешеход.

Жителя Кушвы признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что мужчина невнимательно ехал на машине по опасному участку дороги, где запрещено было двигаться со скоростью более 20 км в час. В результате он сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Позднее пострадавшая умерла.

Мужчина, находившийся за рулем, ранее занимал должности инспектора и начальника ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» долго отрицал свою вину. Он настаивал, что скоростной режим соблюдал, а в трагедии виновата сама пешеход.

Однако доводы мужчины опровергли и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы, а после пересмотра дела в виде 3 лет лишения свободы условно. Каждому ребенку женщины (их трое) он должен будет выплатить по 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Сюжеты:
Кушва
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