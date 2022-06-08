Экс-инспектору полиции назначили три года тюрьмы за смертельное ДТП в Кушве

Однако доводы мужчины опровергли и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы, а после пересмотра дела в виде 3 лет лишения свободы условно. Каждому ребенку женщины (их трое) он должен будет выплатить по 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.