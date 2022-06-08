Из-за издевательств над детьми детдом в Каменске-Уральском ждет проверка

После публикаций в СМИ об издевательствах над детьми в детском доме в Каменске-Уральском прокуратура начала проверку.

С жалобами сотрудник учреждения обратился к юристу. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в социально-реабилитационном центре «Красногорский» планируется провести проверку. В ходе мероприятий действиям персонала будет дана оценка. Напомним, к юристу Сергею Барсукову обратился один из сотрудников центра в Каменске-Уральском. Он попросил придать историю огласке и привлечь надзорные органы. Он рассказал, что детей лишают еды, не отпускают погулять и запирают в туалете на ночь. Об издевательствах над детьми рассказал сотрудник свердловского детдома

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter