Из-за издевательств над детьми детдом в Каменске-Уральском ждет проверка

Из-за издевательств над детьми детдом в Каменске-Уральском ждет проверка
Из-за издевательств над детьми детдом в Каменске-Уральском ждет проверка
Сегодня, 20:20ПроисшествияФото: 1MI
После публикаций в СМИ об издевательствах над детьми в детском доме в Каменске-Уральском прокуратура начала проверку.

С жалобами сотрудник учреждения обратился к юристу. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в социально-реабилитационном центре «Красногорский» планируется провести проверку.

В ходе мероприятий действиям персонала будет дана оценка.

Напомним, к юристу Сергею Барсукову обратился один из сотрудников центра в Каменске-Уральском. Он попросил придать историю огласке и привлечь надзорные органы. Он рассказал, что детей лишают еды, не отпускают погулять и запирают в туалете на ночь.

Сюжеты:
Каменск-УральскийНовости УрФО
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