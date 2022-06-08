Из-за издевательств над детьми детдом в Каменске-Уральском ждет проверка

С жалобами сотрудник учреждения обратился к юристу. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в социально-реабилитационном центре «Красногорский» планируется провести проверку.
В ходе мероприятий действиям персонала будет дана оценка.
Напомним, к юристу Сергею Барсукову обратился один из сотрудников центра в Каменске-Уральском. Он попросил придать историю огласке и привлечь надзорные органы. Он рассказал, что детей лишают еды, не отпускают погулять и запирают в туалете на ночь.