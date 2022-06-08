КАМАЗ загорелся после столкновения с легковушкой в Свердловской области

Грузовик КАМАЗ вспыхнул на трассе в Первоуральске после того, как в него влетел Opel Astra.

Водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Далее его автомобиль протаранил многотонный грузовик, который вскоре после удара загорелся. Свидетели аварии помогли пострадавшим покинуть машины и вызвали «скорую», спасателей и правоохранителей. Пожарные быстро устранили возгорание колес и кузова КАМАЗа, а медики оказали помощь автомобилистам. Сейчас выясняются точные причины происшествия, сообщили Е1 в областном ГИБДД. Подобные столкновения на дорогах области - не редкость. Так в апреле при выезде на встречку в Нижнем Тагиле в грузовик врезался незаконно управлявший легковушкой 15-летний подросток. Тогда вспыхнула именно легковая машина, а юный автомобилист погиб.

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