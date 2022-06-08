КАМАЗ загорелся после столкновения с легковушкой в Свердловской области

Водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Далее его автомобиль протаранил многотонный грузовик, который вскоре после удара загорелся.
Свидетели аварии помогли пострадавшим покинуть машины и вызвали «скорую», спасателей и правоохранителей. Пожарные быстро устранили возгорание колес и кузова КАМАЗа, а медики оказали помощь автомобилистам.
Сейчас выясняются точные причины происшествия, сообщили Е1 в областном ГИБДД.
Подобные столкновения на дорогах области - не редкость. Так в апреле при выезде на встречку в Нижнем Тагиле в грузовик врезался незаконно управлявший легковушкой 15-летний подросток. Тогда вспыхнула именно легковая машина, а юный автомобилист погиб.