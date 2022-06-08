Об издевательствах над детьми рассказал сотрудник свердловского детдома

Об издевательствах над детьми рассказал сотрудник свердловского детдома
Об издевательствах над детьми рассказал сотрудник свердловского детдома
Сегодня, 17:51ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Работник коррекционного детского дома в Каменске-Уральском сообщил о фактах издевательства над маленькими подопечными.

Согласно рассказу сотрудника Красногорского специального детского дома, воспитанников детдома оставляют без питания, не выпускают на прогулки, держат взаперти в туалетах и безосновательно отправляют в психиатрическую лечебницу. Также он сообщил о случаях побегов детей в связи со столь плохим отношением.

Чтобы вывести ситуацию в публичное поле и поспособствовать ее исправлению, сотрудник обратился в специализированную юридическую организацию. Уже представители юрслужбы адресовали жалобы в российские высшие инстанции, в том числе главе государства.

Разбирательство по озвученным фактам уже начало Министерство социальной политики Свердловской области, сообщает ЕАН.

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Новости УрФОКаменск-Уральский
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