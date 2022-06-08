Об издевательствах над детьми рассказал сотрудник свердловского детдома

Согласно рассказу сотрудника Красногорского специального детского дома, воспитанников детдома оставляют без питания, не выпускают на прогулки, держат взаперти в туалетах и безосновательно отправляют в психиатрическую лечебницу. Также он сообщил о случаях побегов детей в связи со столь плохим отношением.
Чтобы вывести ситуацию в публичное поле и поспособствовать ее исправлению, сотрудник обратился в специализированную юридическую организацию. Уже представители юрслужбы адресовали жалобы в российские высшие инстанции, в том числе главе государства.
Разбирательство по озвученным фактам уже начало Министерство социальной политики Свердловской области, сообщает ЕАН.