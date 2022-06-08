Рецидивист застрелил знакомого в Нижней Туре

Медбригада прибыла на экстренный вызов, однако на месте пришлось фиксировать летальный случай. Застав подобную картину, медики, в свою очередь, вызвали полицейских следователей.
Внештатное формирование МВД , приехав на место трагедии, скоро выяснило причины случившегося. Оказалось, что мужчина 1972 года рождения приехал в гости к знакомому 1976 года рождения. Вместо мирного общения произошел кровопролитный конфликт.
Гость из травматического пистолета STALKER дважды выстрелил в товарища. Сразу после этого он вызвал «скорую». Однако расстрелянный умер еще до приезда врачей.
В доме убитого полиция изъяла орудие преступления - травматический пистолет. Кроме того, целый набор вооружения конфискован в доме самого обвиняемого. Кроме того, выяснилось, что ранее он уже совершал уголовные преступления - разбой и мошенничество.
Подозреваемый взят под стражу, ведутся следственные мероприятия, сообщили в МО МВД России «Качканарский».