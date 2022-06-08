Рецидивист застрелил знакомого в Нижней Туре

Рецидивист застрелил знакомого в Нижней Туре
Рецидивист застрелил знакомого в Нижней Туре
Сегодня, 13:50ПроисшествияРинат КамалиевФото: МО МВД России "Качканарский"
Тело мужчины с простреленной шеей 7 июня обнаружили медики в поселке Глубокая Нижнетуринского городского округа Свердловской области.

Медбригада прибыла на экстренный вызов, однако на месте пришлось фиксировать летальный случай. Застав подобную картину, медики, в свою очередь, вызвали полицейских следователей.

Внештатное формирование МВД , приехав на место трагедии, скоро выяснило причины случившегося. Оказалось, что мужчина 1972 года рождения приехал в гости к знакомому 1976 года рождения. Вместо мирного общения произошел кровопролитный конфликт.

Гость из травматического пистолета STALKER дважды выстрелил в товарища. Сразу после этого он вызвал «скорую». Однако расстрелянный умер еще до приезда врачей.

Фото:МО МВД России "Качканарский"

В доме убитого полиция изъяла орудие преступления - травматический пистолет. Кроме того, целый набор вооружения конфискован в доме самого обвиняемого. Кроме того, выяснилось, что ранее он уже совершал уголовные преступления - разбой и мошенничество.

Подозреваемый взят под стражу, ведутся следственные мероприятия, сообщили в МО МВД России «Качканарский».

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
убийствополицияскораягибельНижняя Туратравматический пистолет#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы