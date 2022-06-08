Садовый дом сгорел в Горбуново под Нижним Тагилом

Возгорание произошло вчера, 7 июня, примерно в 18:30. Владелица жилья по улице Цветочная увидела, как задымился выключатель, сообщает пресс-служба МЧС.. Выйдя из помещения, она увидела горящую веранду.
После этого тагильчанка выбежала на свежий воздух и позвонила в спасательную службу. До того времени, пока они приехали, она пыталась сама ликвидировать пожар. Помогали женщине соседи.
Пламя успело распространиться на территории 64 кв м. В то время к месту ЧП прибыли 4 спецмашины и 12 пожарных. Спасти дом не удалось, он сгорел. Соседние дома не пострадали.
Напомним, что ранее стало известно, что в Екатеринбурге горели бани. Потушить их 17 спасателям удалось за час. Никто не пострадал, так как в это время в банях не было посетителей.