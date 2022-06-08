Семь овец разорвали собаки у фермера под Екатеринбургом

Семь овец разорвали собаки у фермера под Екатеринбургом
Семь овец разорвали собаки у фермера под Екатеринбургом
Сегодня, 17:25ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Стая бездомных животных набросилась на овец в фермерском хозяйстве под Екатеринбургом. Хозяин овец обратился в полицию.

В Байкаловском районе Екатеринбурга фермер пожаловался на собак, которые разорвали его овец, пишет «КП-Екатеринбург». За помощью пострадавший обратился к правоохранителям.

Известно, что безнадзорные животные пришли в стадо овец и успели уничтожить семь животных.

Напомним, что ранее 9-летнюю девочку из Невьянска покусала бездомная собака. Происшествие случилось Цементном поселке 6 июня. Мама пострадавшего ребенка рассказала, что девочке предстоит лечиться на протяжении шести месяцев. А еще она сказала, что на этой территории часто гуляют дворняги и их боятся некоторые местные жители.

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев поручил мэрам всех городов найти волонтеров для отлова бездомных собак.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
фермерсобакибродячие собакифермеры#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы