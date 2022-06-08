Семь овец разорвали собаки у фермера под Екатеринбургом

В Байкаловском районе Екатеринбурга фермер пожаловался на собак, которые разорвали его овец, пишет «КП-Екатеринбург». За помощью пострадавший обратился к правоохранителям.
Известно, что безнадзорные животные пришли в стадо овец и успели уничтожить семь животных.
Напомним, что ранее 9-летнюю девочку из Невьянска покусала бездомная собака. Происшествие случилось Цементном поселке 6 июня. Мама пострадавшего ребенка рассказала, что девочке предстоит лечиться на протяжении шести месяцев. А еще она сказала, что на этой территории часто гуляют дворняги и их боятся некоторые местные жители.
Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев поручил мэрам всех городов найти волонтеров для отлова бездомных собак.