Подвыпившая тагильчанка пыталась украсть ребенка у подруги. Еще и шантажировала (ФОТО)

В середине застолья уже изрядно выпившая мать куда-то отлучилась. В это время одна из её подруг положила ребёнка в коляску и отвезла на соседнюю улицу во двор к многоквартирным домам молодежно- жилищного комплекса на улицу Киевская, что неподалеку. Там она оставила малыша и вернулась обратно на Ежовую. Плачущего ребёнка заметили жильцы многоэтажек. Они вызвали полицию. Первыми на место прибыли патрулировавшие территорию сотрудники вневедомственной охраны.

Мы обнаружили перевёрнутую коляску, под ней был плачущий ребёнок рассказывает старший экипажа вневедомственной охраны старшина полиции Игорь Живодёров. Полицейские вызвали «Скорую помощь», малыша увезли в Центральную городскую больницу №1.

Врачи обследовали его и установили, что он абсолютно здоров. А в доме на Ежовой тем временем разгорался скандал. Мама малыша вернулась, но не обнаружила там сына. Подруга, по словам тагильчанки, потребовала от неё 10 тысяч за информацию о том, где оставила мальчика. Дело дошло чуть ли не до драки. А потом мамаша в истерике позвонила в полицию. Так ребёнок вернулся к матери.

Молодая женщина растит малыша одна, злоупотребляет алкоголем. До рождения ребёнка её судили за торговлю наркотиками. Сейчас семью поставили на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. А вот пьяной подруге грозит уголовное дело о похищении малыша – принимать решение о его возбуждении будут в следственном комитете после того, как полицейские завершат проверку.

Правоохранителям женщина объяснила свою выходку тем, что была очень пьяна. Она подумала, что мама малыша ушла насовсем. А значит нужно отвезти его домой. Но по пути пьяная тагильчанка якобы потеряла ребёнка, говорит исполняющая обязанности начальника ПДН отдела полиции №17 ММУ МВД России майор полиции Ольга Маратканова.