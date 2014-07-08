Утро для этих жителей Нижнего Тагила началось с ДТП (ФОТО)
Сегодняшним утром в Нижнем Тагиле случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором, к счастью, никто не пострадал, обернулось для автовладельцев неприятным началом рабочего дня.
Авария случилась в утренний час-пик на светофоре улицы Серова-Фрунзе-Островского. При повороте налево в сторону улицы Серова, столкнулись два авто – Chery Kimo и Lada Priora.
Водитель Lifan'а - знакомый одного из участников ДТП и просто остановился узнать в чем дело. Второй участник аварии - Lada Priora. И еще: водители не разъехались, после нескольких минут, а ждали ДПС, которые приехали, сделали замеры и оформили ДТП, после чего все участники поехали в ГИБДД рассказал пользователь TagilCity.ru.
Не так быстро разрешилось ДТП, о котором TagilCity.ru рассказала пользовательница Елизавета.
Вечером наблюдала такую ситуацию: примерно в 19:00 на перекрестке Пархоменко-Циолковского столкнулись два авто, ситуация обычная, если бы не одно но, примерно в 00.25 гуляю с собакой, смотрю на место ДТП до сих пор никто не приехал, зато у магазина Магнит по Пархоменко у пешеходного перехода стоят 3 сотрудника ДПС. Вопрос что они делали там в такое время, втроем, да еще и без машины, а к месту ДТП они не спустились, примерно метров 200-300-аварию прекрасно было видно. Тем более что они переходили на другую сторону, чтобы остановить машину!
Тагильчане, будьте аккуратны на дорогах нашего города! Соблюдение правил дорожного движения не только сохранит вам здоровье, но и сэкономит время!
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