Утро для этих жителей Нижнего Тагила началось с ДТП (ФОТО)

Водитель Lifan'а - знакомый одного из участников ДТП и просто остановился узнать в чем дело. Второй участник аварии - Lada Priora. И еще: водители не разъехались, после нескольких минут, а ждали ДПС, которые приехали, сделали замеры и оформили ДТП, после чего все участники поехали в ГИБДД рассказал пользователь TagilCity.ru.

Вечером наблюдала такую ситуацию: примерно в 19:00 на перекрестке Пархоменко-Циолковского столкнулись два авто, ситуация обычная, если бы не одно но, примерно в 00.25 гуляю с собакой, смотрю на место ДТП до сих пор никто не приехал, зато у магазина Магнит по Пархоменко у пешеходного перехода стоят 3 сотрудника ДПС. Вопрос что они делали там в такое время, втроем, да еще и без машины, а к месту ДТП они не спустились, примерно метров 200-300-аварию прекрасно было видно. Тем более что они переходили на другую сторону, чтобы остановить машину!