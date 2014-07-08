Вчера на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле сбили пенсионерку. Она в коме (ФОТО)
8 июля 2014, 15:00Происшествия
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Вчерашним днем в Нижнем Тагиле случилась серьезная авария, в которой пострадала пожилая женщина.
В 21:55 она переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Пархоменко, около дома №28. 26-летний водитель автомобиля Kia Spectra, следуя по данной улице, не предоставил преимущества женщине и сбил ее.
В результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. В коме второй степени она была госпитализирована в Центральную городскую больницу №1.
Стоит отметить, что на данной улице сотрудники ГИБДД уже давно планировали переоборудовать переход, в связи с увеличившейся плотностью движения. Более того, там автолюбители не всегда пропускают пешеходов и проезжают на достаточно высокой скорости.
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