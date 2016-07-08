Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной 2-х пожаров в Нижнем Тагиле

Вчера, 7 июля, в 23 часа случился пожар в доме по ул. Фестивальной. Пожар удалось потушить за 30 минут. Сгорело имущество. А сегодня ночью, в 2 часа, произошло возгорание в бане в с. Петрокаменское.

Согласно статистике по Горноуральскому округу, число пожаров, связанных с неисправностью электрооборудования и внутридомовой проводки, возросло почти в 2 раза. С начала 2016 года жертвами пожара стали 5 человек.

В этих 2-х пожарах пострадало только имущество, обошлось без жертв.

Отдел надзорной деятельности города напоминает жителям о необходимости следить за исправностью электрооборудования и проводки в помещениях.