Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной 2-х пожаров в Нижнем Тагиле
8 июля 2016, 17:05Происшествия
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Жители Нижнего Тагила начали забывать о пожарной опасности неисправной проводки, считают в отделе надзорной деятельности города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вчера, 7 июля, в 23 часа случился пожар в доме по ул. Фестивальной. Пожар удалось потушить за 30 минут. Сгорело имущество. А сегодня ночью, в 2 часа, произошло возгорание в бане в с. Петрокаменское.
Согласно статистике по Горноуральскому округу, число пожаров, связанных с неисправностью электрооборудования и внутридомовой проводки, возросло почти в 2 раза. С начала 2016 года жертвами пожара стали 5 человек.
В этих 2-х пожарах пострадало только имущество, обошлось без жертв.
Отдел надзорной деятельности города напоминает жителям о необходимости следить за исправностью электрооборудования и проводки в помещениях.
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