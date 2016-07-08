Пассажирская газель в Нижнем Тагиле врезалась в светофор на перекрестке ул. Черных и Красноармейская (ФОТО)

Пассажирская газель, так называемая маршрутка, под номером 21, двигалась по улице Черных в вечернее время, в промежутке между 20 и 21 часом. Водитель врезался в светофор, расположенный на перекрестке с улицей Красноармейская.

От удара конструкция светофора оказалась нарушена, и он упал прямо на тротуар перед пешеходным переходом. Из-за этого проход оказался загорожен.

На месте происшествия работали спасатели и специалисты других служб города. Информации о травмированных в данном ДТП людях на текущий момент нет. Причины происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Фото: Юлия Пряничникова