Пассажирская газель в Нижнем Тагиле врезалась в светофор на перекрестке ул. Черных и Красноармейская (ФОТО)
8 июля 2016, 21:49Происшествия
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Авария с участием общественного транспорта произошла 8 июля в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пассажирская газель, так называемая маршрутка, под номером 21, двигалась по улице Черных в вечернее время, в промежутке между 20 и 21 часом. Водитель врезался в светофор, расположенный на перекрестке с улицей Красноармейская.
От удара конструкция светофора оказалась нарушена, и он упал прямо на тротуар перед пешеходным переходом. Из-за этого проход оказался загорожен.
На месте происшествия работали спасатели и специалисты других служб города. Информации о травмированных в данном ДТП людях на текущий момент нет. Причины происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Фото: Юлия Пряничникова
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