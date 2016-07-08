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Пассажирская газель в Нижнем Тагиле врезалась в светофор на перекрестке ул. Черных и Красноармейская (ФОТО)
Сюжеты:
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Пассажирская газель в Нижнем Тагиле врезалась в светофор на перекрестке ул. Черных и Красноармейская (ФОТО)

8 июля 2016, 21:49Происшествия
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