Пьяная компания в Верхней Салде натравила собаку на 9-летнюю девочку (ВИДЕО)

Девочка проходила мимо соседей, когда те выпивали на детской площадке. На обратном пути уже у подъезда школьница услышала команду «фас» из уст одного из соседей, после чего пес накинулся на ребенка по команде хозяина, рассказала она журналистам NDNews.ru.

В больнице пострадавшей диагностировали укусы спины и рук. Врач даже порекомендовал в будущем сделать пластическую операцию.

Сейчас владельцы собаки уже не живут в том доме, однако, по словам матери пострадавшей, продолжают выгуливать бойцовского пса без намордника по городу. Сразу после происшествия мать девочки обратилась в полицию, но сотрудники правопорядка в возбуждении уголовного дела отказали, посчитав, что виновники заслуживают лишь административного наказания.

В следственном комитете в настоящее время проводится проверка по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства. Опрашиваются очевидцы, пострадавшая и ее родители. Собираются все материалы, которые могут стать основой для возбуждения уголовного дела.

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