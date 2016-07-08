В Екатеринбурге двое грабителей совершили налет на банк

Вчера двое неизвестных в масках, вооруженные пистолетом и ножом, ворвались в отделение банка ВТБ 24. Оттуда грабители вынесли крупную сумму наличных денег и скрылись с места преступления.

Информация о налете на офис банка, расположенного в ТЦ по улице Техническая, поступила в полицию около 7 часов вечера, сообщают правоохранители. Злоумышленники в масках, угрожая пистолетом, похитили, по предварительной информации, 270 тысяч рублей. Точная денежная сумма устанавливается. Пострадавших нет.

В столице области полиция начала спецоперацию по поимке грабителей.

В прошлом месяце один из офисов банка ВТБ 24 уже пытался ограбить 19-летний юноша. Однако сотрудники вовремя вызвали полицию, и грабитель поспешил сбежать, оставив орудие нападения.