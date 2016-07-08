В Свердловской области нашли тело пожилого мужчины, который вместе с женой сплавлялся по реке Нейва
8 июля 2016, 15:10ПроисшествияТимофей Данилов
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Сегодня стала известна судьба второго байдарочника, которого искали несколько дней.
Напоминаем, тревогу забила жительница Алапаевска, после того как её родители-туристы перестали отвечать на телефонные звонки. Труп женщины был обнаружен вчера вечером. После наступления темноты спасатели решили отложить поиски супруга до утра. Сегодня его тело в реке нашли водолазы.
По данным следователей, на телах погибших признаков насильственной смерти не обнаружено. Как сообщают родственники пожилой пары, много лет они увлекались туризмом и постоянно сплавлялись на байдарках и плотах.
Во вторник в пруду под Екатеринбургом обнаружено тело гражданина Украины, который последний год проживал на Урале. Сыщики полагают, что украинец утонул, а его приятели убеждены, что мужчину убили.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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