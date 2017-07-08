Следователи нашли отца ребёнка 13-летней девочки из Екатеринбурга
8 июля 2017, 16:15Происшествия
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Установлена личность возлюбленного 13-летней девочки, а также, по совместительству, отца её ребенка.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Двадцатилетнего жителя Екатеринбурга, задержанного в ходе розыскных мероприятий, обвиняют во вступлении в половую связь с человеком, не достигшим возраста 14 лет.
Информация о несовершеннолетней, родившей сына, появилась у следствия в июне месяце. Расследование взяли под особый контроль. Ход дела находится под пристальным вниманием руководства Следственного Комитета РФ.
Обвинения по статье «халатность» предъявлены директору школы, где обучается молодая мама, и представителям органов опеки. Из членов семьи есть отец, проживающий отдельно от девочки, мать скончалась ранее.
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