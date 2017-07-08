Три телефона обнаружено в сыре при передаче посылки заключенному ИК-52 в посёлке Восточный (ВИДЕО)
8 июля 2017, 20:30Происшествия
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8 июля при досмотре передачи от жителя города Первоуральск в головке сыра сотрудники ИК-52 обнаружили и изъяли сотовые телефоны, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Также в необычном тайнике были спрятаны две карты памяти и два адаптера к ним. Посылка предназначалась для осужденного, который отбывает наказание за незаконное производство и сбыт наркотиков, покушение на убийство.
Задержанному первоуральцу грозит административное наказание. Это не первая попытка передачи запрещенных предметов в ИК-52. Ранее проницательные посетители пытались доставить телефоны и SIM-карты в черносливе, фруктовом соке, майонезе и мёде.
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