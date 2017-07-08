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Три телефона обнаружено в сыре при передаче посылки заключенному ИК-52 в посёлке Восточный (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три телефона обнаружено в сыре при передаче посылки заключенному ИК-52 в посёлке Восточный (ВИДЕО)

8 июля 2017, 20:30Происшествия
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